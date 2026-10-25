الشرطة الإسبانية توقف 128 شخصا في برشلونة لارتكابهم عمليات "نهب"

أعلنت الشرطة الإقليمية في كاتالونيا أنها أوقفت 128 شخصا ليلا في برشلونة لارتكابهم عمليات "تخريب" و"الإضرار بالممتلكات العامة" و"النهب".

وأفادت قائدة شرطة كاتالونيا سيلفيا كاتا منصة "3كات إنفو" (3CatInfo) الإعلامية أن 73 من الموقوفين هم قصّر، وستُرسل التقارير إلى "نيابة الأحداث".

وأظهرت تسجيلات على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعات من الشباب، ارتدى العديد منهم اللون الأسود بالكامل، وهم يهاجمون متاجر في برشلونة بعدما تجمّعوا في وسط المدينة من أجل مسيرة لم تُبلّغ السلطات بها.

جاء ذلك في وقت تشهد بلدان في أنحاء أوروبا اضطرابات حيث وقعت اعمال نهب وعنف في كل من فرنسا وإيطاليا وألبانيا.

وقالت كاتا إن اثنين فقط من 128 شخصا اعتُقلوا في برشلونة لديهم سجلات جنائية سابقة، مشيرة إلى أن 15 ضابطا بالمجموع أُصيبوا خلال الليل.

وقالت قائدة الشرطة "هذا عنف مجاني لا مبرر له"، مشيرة إلى أن الدعوة للتجمّع انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رغم أن الحراك "كان غير منظّم إطلاقا".

وأضافت بأن الشرطة تعمل على "دراسة الملفات الشخصية" للموقوفين.