أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الشرطة الإسبانية توقف 128 شخصا في برشلونة لارتكابهم عمليات "نهب"

أخبار دولية
2026-10-25 | 07:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الشرطة الإسبانية توقف 128 شخصا في برشلونة لارتكابهم عمليات &quot;نهب&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الشرطة الإسبانية توقف 128 شخصا في برشلونة لارتكابهم عمليات "نهب"

أعلنت الشرطة الإقليمية في كاتالونيا أنها أوقفت 128 شخصا ليلا في برشلونة لارتكابهم عمليات "تخريب" و"الإضرار بالممتلكات العامة" و"النهب".

وأفادت قائدة شرطة كاتالونيا سيلفيا كاتا منصة "3كات إنفو"  (3CatInfo) الإعلامية أن 73 من الموقوفين هم قصّر، وستُرسل  التقارير إلى "نيابة الأحداث".

وأظهرت تسجيلات على شبكات التواصل الاجتماعي مجموعات من الشباب، ارتدى العديد منهم اللون الأسود بالكامل، وهم يهاجمون متاجر في برشلونة بعدما تجمّعوا في وسط المدينة من أجل مسيرة لم تُبلّغ السلطات بها.

جاء ذلك في وقت تشهد بلدان في أنحاء أوروبا اضطرابات حيث وقعت اعمال نهب وعنف في كل من فرنسا وإيطاليا وألبانيا.

وقالت كاتا إن اثنين فقط من 128 شخصا اعتُقلوا في برشلونة لديهم سجلات جنائية سابقة، مشيرة إلى أن 15 ضابطا بالمجموع أُصيبوا خلال الليل.

وقالت قائدة الشرطة "هذا عنف مجاني لا مبرر له"، مشيرة إلى أن الدعوة للتجمّع انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي رغم أن الحراك "كان غير منظّم إطلاقا".

وأضافت بأن الشرطة تعمل على "دراسة الملفات الشخصية" للموقوفين.

أخبار دولية

الإسبانية

برشلونة

لارتكابهم

عمليات

"نهب"

LBCI التالي
الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن
السلطات الفرنسية تعلن توقيف 1,314 شخصا خلال الاحتجاجات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-08-21

الشرطة الإسبانية توقف خمسة أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين من سبتة

LBCI
أخبار دولية
2026-09-27

الشرطة البريطانية تعلن توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في التخطيط لـ"عمل إرهابي"

LBCI
أخبار دولية
2026-10-24

الشرطة الفرنسية توقف 135 شخصا وتصادر أسلحة في إطار تأمين التظاهرات

LBCI
أخبار دولية
2026-08-07

الشرطة البريطانية توقف خمسة أشخاص بعد احتجاجات مناهضة للمهاجرين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:46

تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…

LBCI
أخبار دولية
08:02

رئيس الحكومة القطري بحث مع وزير الخارجية التركي خفض التصعيد وحرية الملاحة في المنطقة

LBCI
أخبار دولية
07:41

الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن

LBCI
أخبار دولية
07:08

السلطات الفرنسية تعلن توقيف 1,314 شخصا خلال الاحتجاجات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-08-16

تعميم صورة موقوفة للاشتباه بارتكابها عمليات احتيال وانتحال صفة... هل وقعتم ضحية أعمالها؟

LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-23

زيت الزيتون بين وفرة الإنتاج وتراجع الأسعار… وموسم الجنوب ينتظر التعافي

LBCI
أخبار لبنان
2026-04-27

الرئيس عون عرض مع منسى والحجار وهيكل الأوضاع الأمنية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

LBCI
أخبار لبنان
09:17

ناصر الدين في افتتاح المؤتمر الصيدلي الـ27: الرئيس عون داعم للقطاع الصحي والدوائي

LBCI
أخبار لبنان
08:50

فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز

LBCI
أخبار دولية
08:46

تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…

LBCI
أخبار لبنان
06:59

الراعي يحذّر من التفريط بالأرض: ما نخسره اليوم قد لا يستطيع أبناؤنا استعادته غدًا… وحصر السلاح بيد الدولة شرط لقيام دولة عادلة

LBCI
أخبار دولية
06:17

إيران تقول إن استئناف الحرب المحتمل لن يُغير مواقفها

LBCI
أخبار دولية
04:04

عراقجي يطالب بخروج القوات الأميركية من المنطقة

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
حال الطقس
13:46

حال الطقس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جان لوي مانغي… فنٌّ أعطى المكان روحًا وجائزة تُحيي إرثه

LBCI
أخبار لبنان
12:39

مقدّمة النّشرة المسائيّة 24-10-2026

LBCI
أخبار دولية
15:51

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

أزمة الكهرباء تهدّد بشلّ مؤسسات الدولة وخدماتها الأساسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

هجوم كنيسة الكرك يهزّ الأردن والملك: رح نورجيهم!

LBCI
أخبار دولية
12:47

الحوثيون يتهمون الرياض بشنّ غارات دامية في اليمن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More