الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً ظهر اليوم مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وعزّاه بضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مشيّعين خلال جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، في قرية حمود في محافظة الكرك، جنوب الأردن.

وجدّد الرئيس عون إدانته لهذه الجريمة النكراء، مؤكداً وقوف لبنان، رئيساً وشعباً، إلى جانب الأردن، ملكاً وقيادةً وشعباً، ومقدّراً المواقف الوطنية الحكيمة التي صدرت عن العاهل الأردني، والتضامن الشعبي الواسع مع أبناء البلدة التي استهدفها الاعتداء الآثم.