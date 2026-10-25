أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
أحاديث مع ريكاردو كرم
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البرازيل تختار رئيسها الأحد في ظل تقارب شديد بين لولا وفلافيو بولسونارو

أخبار دولية
2026-10-25 | 10:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البرازيل تختار رئيسها الأحد في ظل تقارب شديد بين لولا وفلافيو بولسونارو
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
البرازيل تختار رئيسها الأحد في ظل تقارب شديد بين لولا وفلافيو بولسونارو

بدأ البرازيليون بالإدلاء بأصواتهم الأحد في انتخابات تضعهم أمام خيار حاسم بين أربع سنوات أخرى في ظل حكم الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أو العودة إلى نهج اليمين بقيادة السناتور فلافيو بولسونارو.
     
وستكون هذه المعركة الانتخابية الأخيرة للولا الذي سيبلغ 81 عاما الأسبوع المقبل ويأمل في تحقيق تحول في مجرى التصويت بعدما حلّ ثانيا في الجولة الأولى خلف نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو.
     
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقاربا شديدا بين المرشحَين.
     
بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في ريو دي جانيرو، قال بولسونارو "لا يمكن للبرازيل أن تستمر أربع سنوات أخرى على هذه الحال. حياة الجميع ازدادت سوءا"، داعيا إلى إحداث "تغيير حقيقي".
     
من جهته، قال لولا بصوت متهدج بعد الادلاء بصوته إن على الناخبين "أن يختاروا بلدا يتم فيه احترام العلم".
     
وقدّم لولا الذي يسعى للفوز بولاية رابعة، نفسه كحصن منيع في وجه التدخل الأميركي وتراجع الديموقراطية، وتعهّد توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
     
أما فلافيو بولسونارو البالغ 45 عاما، فتعهد القضاء على الجريمة وخفض الإنفاق الحكومي، مع تسليم البرازيل إلى "الرب يسوع المسيح" مع طرح رؤية للتغيير نالت تأييد البرازيليين الباحثين عن نهج جديد.
     
وقالت ماريا فرناندا إليسباو (21 عاما) لوكالة فرانس برس "تحتاج البرازيل إلى مزيد من الوقت مع لولا، وخصوصا أن البلاد على وشك الوقوع في براثن الفاشية". وأدلت بصوتها في ساو برناردو دو كامبو، معقل الزعيم اليساري، بالقرب من ساو باولو.
     
حرص بولسونارو على تقديم نفسه باعتباره أكثر اعتدالا من والده جايير الذي يمضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بعد هزيمته أمام لولا في انتخابات العام 2022.
     
وتعهد أنه في حال انتخابه، سيكون أول إجراء يتخذه إطلاق سراح والده، وهو شخصية تثير انقساما حادا في البرازيل، وكان لإرثه حضور طاغ خلال الحملة الانتخابية لابنه الأكبر.
     
وعقب الهزيمة في الجولة الأولى، تحرك اليسار بقوة ونظم تجمعات حاشدة تحت شعار "لن نسمح بعودة بولسونارو أبدا" ذكر المشاركون فيها بالإدارة الفوضوية للرئيس السابق لجائحة كوفيد-19، وتدميره غابات الأمازون المطيرة، وتقليصه البرامج الحكومية والخدمات العامة".
     
لكن في الوقت الذي غذت ظاهرة إل نينيو المناخية الحرائق التي خنقت مدن الأمازون بالدخان في الأسابيع الأخيرة، لم يتم التطرق بشكل كبير إلى تغير المناخ في الحملة.

أخبار دولية

تختار

رئيسها

الأحد

تقارب

وفلافيو

بولسونارو

LBCI التالي
تسجيل رحلات في مطار الرياض وهجمات الحوثيين مستمرة
تشييع ضحايا هجوم الكرك في الأردن والسلطات تواصل البحث عن المهاجمين…
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-05

البرازيل تتجه إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية وبولسونارو يحقق مفاجأة بتجاوزه لولا

LBCI
أخبار دولية
2026-08-21

البرازيل: لولا وترامب ناقشا الرسوم الجمركية في اتصال هاتفي

LBCI
أخبار دولية
2026-10-17

رئيس الوزراء الفرنسي يندد بـ"عنف شديد للغاية" خلال الاحتجاجات

LBCI
أخبار دولية
2026-08-19

21 قتيلا على الأقل في تصادم بين حافلة وشاحنة في البرازيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:25

الكرك تبكي ضحايا المجزرة!

LBCI
أخبار دولية
14:22

التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:20

زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية

LBCI
أخبار دولية
14:16

قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:22

التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب

LBCI
رياضة
2026-02-01

أن بي أيه: هورنتس يطيح بسبيرز وعملاقه ويمبانياما ويحقق فوزه السادس تواليا

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-19

الجيش الإسرائيليّ جدد إنذاره العاجل

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-21

الوزير هاني يصدر قرارا بإنشاء مركز زراعي في بلدة القصر – قضاء الهرمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:38

قباني من الكويت: مباحثات لتمويل مشاريع إنمائية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
14:37

بعد لقاءات الوفد الإماراتي في بيروت... أين أصبحت الاستثمارات؟

LBCI
أخبار دولية
14:25

الكرك تبكي ضحايا المجزرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

سباق بين الدبلوماسية والتصعيد تشهده ساحات المنطقة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
14:22

التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب

LBCI
أخبار دولية
14:20

زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية

LBCI
أخبار دولية
14:16

قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:14

مقدمة النشرة المسائية 25-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
09:23

"The Right Path" تنظّم سباق الأشرفية 10452 دعمًا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
صحف اليوم
00:52

الشرق الأوسط: حزب الله أبلغ بري مجدداً عدم التدخّل إسناداً لإيران في حال اندلاع الحرب… وطهران لن تطلب تدخّله

LBCI
أخبار لبنان
11:02

قائد الجيش في بريطانيا: دعم الجيش وخيارات ما بعد اليونيفيل على طاولة البحث

LBCI
حال الطقس
04:29

حرارة فوق معدلاتها اليوم وغدًا… وأمطار رعدية متوقعة الثلاثاء خصوصًا في الشمال

LBCI
أخبار دولية
15:51

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ضد نتانياهو قبل أيام من الانتخابات

LBCI
أخبار لبنان
07:45

الرئيس عون يعزّي الملك عبدالله الثاني بضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن ويؤكد تضامن لبنان مع الأردن

LBCI
أخبار دولية
01:16

مطار الرياض يعلن استئناف الرحلات الأحد

LBCI
آخر الأخبار
08:17

مريض بحاجة ماسة إلى ٤ وحدات دم من فئة O- في مستشفى الشرق الاوسط - بصاليم... للتبرع، التواصل على: 03973483

LBCI
أخبار لبنان
08:50

فياض: تيار تقسيمي صاعد يمارس التمييز بين اللبنانيين ويخوض حربًا أهلية غير معلنة… والسلطة صامتة والقضاء منحاز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More