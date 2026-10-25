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البرازيل تختار رئيسها الأحد في ظل تقارب شديد بين لولا وفلافيو بولسونارو
أخبار دولية
2026-10-25 | 10:47
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البرازيل تختار رئيسها الأحد في ظل تقارب شديد بين لولا وفلافيو بولسونارو
بدأ البرازيليون بالإدلاء بأصواتهم الأحد في انتخابات تضعهم أمام خيار حاسم بين أربع سنوات أخرى في ظل حكم الرئيس اليساري الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أو العودة إلى نهج اليمين بقيادة السناتور فلافيو بولسونارو.
وستكون هذه المعركة الانتخابية الأخيرة للولا الذي سيبلغ 81 عاما الأسبوع المقبل ويأمل في تحقيق تحول في مجرى التصويت بعدما حلّ ثانيا في الجولة الأولى خلف نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو.
وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تقاربا شديدا بين المرشحَين.
بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في ريو دي جانيرو، قال بولسونارو "لا يمكن للبرازيل أن تستمر أربع سنوات أخرى على هذه الحال. حياة الجميع ازدادت سوءا"، داعيا إلى إحداث "تغيير حقيقي".
من جهته، قال لولا بصوت متهدج بعد الادلاء بصوته إن على الناخبين "أن يختاروا بلدا يتم فيه احترام العلم".
وقدّم لولا الذي يسعى للفوز بولاية رابعة، نفسه كحصن منيع في وجه التدخل الأميركي وتراجع الديموقراطية، وتعهّد توسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
أما فلافيو بولسونارو البالغ 45 عاما، فتعهد القضاء على الجريمة وخفض الإنفاق الحكومي، مع تسليم البرازيل إلى "الرب يسوع المسيح" مع طرح رؤية للتغيير نالت تأييد البرازيليين الباحثين عن نهج جديد.
وقالت ماريا فرناندا إليسباو (21 عاما) لوكالة فرانس برس "تحتاج البرازيل إلى مزيد من الوقت مع لولا، وخصوصا أن البلاد على وشك الوقوع في براثن الفاشية". وأدلت بصوتها في ساو برناردو دو كامبو، معقل الزعيم اليساري، بالقرب من ساو باولو.
حرص بولسونارو على تقديم نفسه باعتباره أكثر اعتدالا من والده جايير الذي يمضي عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب بعد هزيمته أمام لولا في انتخابات العام 2022.
وتعهد أنه في حال انتخابه، سيكون أول إجراء يتخذه إطلاق سراح والده، وهو شخصية تثير انقساما حادا في البرازيل، وكان لإرثه حضور طاغ خلال الحملة الانتخابية لابنه الأكبر.
وعقب الهزيمة في الجولة الأولى، تحرك اليسار بقوة ونظم تجمعات حاشدة تحت شعار "لن نسمح بعودة بولسونارو أبدا" ذكر المشاركون فيها بالإدارة الفوضوية للرئيس السابق لجائحة كوفيد-19، وتدميره غابات الأمازون المطيرة، وتقليصه البرامج الحكومية والخدمات العامة".
لكن في الوقت الذي غذت ظاهرة إل نينيو المناخية الحرائق التي خنقت مدن الأمازون بالدخان في الأسابيع الأخيرة، لم يتم التطرق بشكل كبير إلى تغير المناخ في الحملة.
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