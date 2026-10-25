تسجيل رحلات في مطار الرياض وهجمات الحوثيين مستمرة

شهد مطار الرياض الدولي الأحد هبوط وإقلاع طائرات، حسبما ذكر الموقع الالكتروني للمرفق بعد أسبوعين من إغلاقه، وذلك على وقع هجمات مستمرّة على السعودية يشنّها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران.



وجاء الإعلان عن استئناف حركة الملاحة فيما دوّت انفجارات صباح الأحد في العاصمة السعودية، بعدما تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف تنبّههم إلى "تهديد جوي" وتدعوهم إلى الاحتماء.



وشكّل إغلاق المطار على خلفية استهداف الحوثيين له عدة مرات ووقوع قتلى، ضربة كبيرة للمملكة اذ أُلغي مؤتمر استثماري كبير وفعاليات أخرى. واضطرّ السكان إلى البحث عن بدائل للسفر.



وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار عدة رحلات داخلية ودولية على جدول يوم الأحد، ورحلات آتية من دبي وباريس والقاهرة.



ولم يقدّم مسؤولون سعوديون معلومات إضافية لدى استفسار وكالة فرانس برس عن نطاق استئناف الحركة في المطار. لكن موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية، أظهر مغادرة عدد قليل من الطائرات وإلغاء عدد كبير من الرحلات.



وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) السبت أن رالي دكار السعودية 2027 المقرر إقامته بين 1 و15 كانون الثاني، لن يُقام في المملكة العربية السعودية، على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة.



كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي التي كانت مقررة الاثنين في الرياض ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.