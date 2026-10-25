زعيم الليكود بنيامين نتنياهو أمام اختبار مصيري في الانتخابات التشريعية

التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب

التستوستيرون يُشعل المواجهة بين أوباما وإدارة ترامب

قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع