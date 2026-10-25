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قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع

أخبار دولية
2026-10-25 | 14:16
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قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع
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قبل 48 ساعة من الانتخابات البرلمانية... الإسرائيليون استيقظوا على هدير الطائرات وأصوات المدافع

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