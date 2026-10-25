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o
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o
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o
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o
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الكرك تبكي ضحايا المجزرة!
أخبار دولية
2026-10-25 | 14:25
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الكرك تبكي ضحايا المجزرة!
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الكرك تبكي ضحايا المجزرة!
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
ضحايا
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