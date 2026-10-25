الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض وقاعدة جوية وقاعدة بحرية في جنوب السعودية



أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران الأحد أنهم استهدفوا بـ"عشرات الصواريخ البالستية" قاعدة جوية وقاعدة بحرية في جنوب السعودية إضافة إلى مطار الرياض الذي سجّل الأحد هبوط وإقلاع طائرات بحسب موقعه الإلكتروني.



وجاء الإعلان عن استئناف حركة الملاحة في مطار الرياض فيما دوّت انفجارات صباح الأحد في العاصمة السعودية، بعدما تلقى السكان رسائل تحذيرية عبر الهواتف تنبّههم إلى "تهديد جوي" وتدعوهم إلى الاحتماء.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن الجماعة نفذت "ثلاث عمليات نوعية بعشرات الصواريخ البالستية" على مطار الرياض وقاعدة خالد الجوية في خميس مشيط (جنوب) والقاعدة البحرية الجنوبية لقوات حرس الحدود في جيزان حيث "كانت الإصابة دقيقة (...) وخلفت قتلى وجرحى من جنود وضباط العدو السعودي".



وشكّل إغلاق مطار الرياض على خلفية استهداف الحوثيين له عدة مرات ووقوع قتلى، ضربة كبيرة للمملكة اذ أُلغي مؤتمر استثماري كبير وفعاليات أخرى. واضطرّ السكان إلى البحث عن بدائل للسفر.



وأظهر الموقع الإلكتروني للمطار عدة رحلات داخلية ودولية على جدول يوم الأحد، ورحلات آتية من دبي وباريس والقاهرة.



ولم يقدّم مسؤولون سعوديون معلومات إضافية لدى استفسار وكالة فرانس برس عن نطاق استئناف الحركة في المطار. لكن موقع "فلايت رادار" لتتبع الرحلات الجوية، أظهر مغادرة عدد قليل من الطائرات وإلغاء عدد كبير من الرحلات.



وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) السبت أن رالي دكار السعودية 2027 المقرر إقامته بين 1 و15 كانون الثاني/يناير، لن يُقام في المملكة العربية السعودية، على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة.



كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأحد تأجيل مباراة النصر السعودي والوصل الإماراتي التي كانت مقررة الاثنين في الرياض ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لدوري أبطال آسيا للنخبة.



وردا على سؤال عن سبب الإرجاء، قالت مصادر في نادي الوصل "تعذّرت مغادرة بعثة الوصل إلى الرياض لعدم وجود رحلات سفر من الإمارات بسبب إلغاء شركات الطيران الوطنية رحلاتها إلى السعودية".