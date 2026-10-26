التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي بعد استهداف الحوثيين مطار الرياض

أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن الاثنين اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون، بعدما أعلنت الجماعة المدعومة من إيران شن هجوم جديد على المطار الدولي في الرياض.



وجاءت العملية بعد يوم من وقوع انفجارات هزت العاصمة السعودية حيث أرسلت السلطات رسائل نصية إلى السكان تحذرهم فيها من "تهديد جوي معاد" يستهدف المدينة.



وأعلن التحالف الاثنين اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض.



وذكر المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس أن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".



