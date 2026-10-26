القبض على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم على كنيسة في الأردن

قبضت قوات الأمن الأردنية صباح الاثنين على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي.وأورد التلفزيون الأردني: "بعد عملية أمنية مشتركة فرق التحقيق والمداهمة المتخصصة تلقي القبض على الإرهابيين الثلاثة منفذي العملية الإرهابية الجبانة وإصابتهم جميعا".وأوضح أن المشتبه بهم الثلاثة أُصيبوا خلال العملية التي جاءت عقب الهجوم الذي وقع الجمعة في قرية حمود (جنوب) والذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 25 آخرين.وهاجم ثلاثة مسلحين قالت السلطات في وقت لاحق إنهم "متطرفون"، الجمعة المشاركين في جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود في محافظة الكرك في جنوب الأردن، بإطلاق نار كثيف وقتلوا تسعة أشخاص وأصابوا 25 آخرين، قبل ان يلوذوا بالفرار.وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية على إكس "ضبطنا القتلة ونراجع الظروف التي توصل الشباب إلى التطرف".