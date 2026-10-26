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زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تعود إلى فنزويلا
أخبار دولية
2026-10-26 | 01:37
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زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تعود إلى فنزويلا
عادت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة جائزة نوبل للسلام، الأحد إلى بلادها بعد نحو عام أمضته في المنفى.
وحيّت ماتشادو أنصارها الذين جاؤوا لاستقبالها في غواكارا (شمال)، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.
وتبدو عودتها بمثابة تحد للرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز التي تجري بالتعاون مع جزء من المعارضة مفاوضات تحظى بدعم واشنطن حول انتقال ديموقراطي، وهي مفاوضات استُبعدت منها ماتشادو.
وكتبت ماتشادو على منصة إكس "أنا هنا. معكم".
أخبار دولية
المعارضة
الفنزويلية
ماريا
كورينا
ماتشادو
فنزويلا
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