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لولا بعد إعادة انتخابه: البرازيليون صوّتوا "لضمان الديموقراطية"

أخبار دولية
2026-10-26 | 01:46
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لولا بعد إعادة انتخابه: البرازيليون صوّتوا &quot;لضمان الديموقراطية&quot;
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لولا بعد إعادة انتخابه: البرازيليون صوّتوا "لضمان الديموقراطية"

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأحد عقب فوزه بولاية رابعة غير مسبوقة لرئاسة البلاد إن البرازيليين صوّتوا من أجل "ضمان الديموقراطية".

وأضاف لولا أن الناخبين تغلبوا على "تدخل" المنصات الرقمية وتعهد "تنظيمها" وذلك بعدما اتهم خلال حملته مجموعة "ميتا" بالانحياز لمنافسه المحافظ فلافيو بولسونارو من خلال "التلاعب الخوارزمي".

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