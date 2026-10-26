بقائي: إنشاء آليات للأمن الإقليمي انطلاقاً من مصالح دول المنطقة خطوة إيجابية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن سعي دول المنطقة إلى إنشاء آليات للأمن الإقليمي، أو على الأقل التفكير في هذه الآليات انطلاقًا من مصالحها واعتباراتها الخاصة، يُعدّ خطوة إيجابية.



