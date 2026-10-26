بلدية الخليل: نزوح أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني من المدينة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية

أعلنت بلدية الخليل الاثنين نزوح أكثر من 3 آلاف شخص جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في المدينة، أكبر مدن الضفة الغربية المحتلة.



وقالت البلدية إن العملية التي بدأت السبت أدت إلى نزوح 3189 شخصاً، بينهم أكثر من 200 رضيع و32 من ذوي الإعاقة، وذلك ردا على هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين عند حاجز قرب المدينة.



ودخلت القوات الإسرائيلية حي عين دير بحة الذي يتحدر منه منفذا الهجوم، وأمرت السكان بإخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة، بعدما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأظهرت صور لوكالة فرانس برس الأحد رتلا من آليات للجيش ومركبات للشرطة الإسرائيلية يرافقها جنود في أحد شوارع الخليل الذي أُغلق أمام حركة المدنيين.



وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه اعتقل 40 شخصا في أنحاء الضفة الغربية، بينهم 20 في منطقة الخليل، بعد تنفيذ عمليات تفتيش في أكثر من 400 موقع منذ بدء العملية التي أعقبت هجوم الجمعة.



وأضاف الجيش أن القوات في منطقة الخليل "تنفذ عمليات تفتيش دقيقة ومحددة وشاملة، بهدف تحديد مواقع البنية التحتية للإرهاب وتفكيكها، والعثور على الأسلحة، إلى جانب استجواب المشتبه بهم".



وتوقع أن تستمر العملية "أياما عدة"، موضحا أنها ستركز على المنطقة التي يتحدر منها منفذا الهجوم، وهي عين دير بحة.



وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" بوجود خلاف بين رئيس أركان الجيش والقيادة السياسية بشأن مدة العملية العسكرية.



وذكرت الهيئة أن رئيس الأركان إيال زامير دعا خلال تقييم للوضع إلى إنهاء العملية بحلول الأحد، بعد استكمال عمليات التفتيش.



ونقلت "كان" عن مصدر عسكري أن نتانياهو طالب بمواصلة العملية العسكرية.



وكان مختار الحي حجازي شاور التميمي البالغ 70 عاما، وهو صاحب متجر لبيع الدجاج والأعلاف، اتهم في وقت سابق الجنود الإسرائيليين بالاعتداء عليه بالضرب لدى محاولته التوجه الى منزله.



وقال من سريره في المستشفى وقد لُفّت ساقه بضمادة سميكة "أتذكر أن شخصا أو اثنين بدآ بضربي ساقَي وصدري وكتفيّ، بل إن أحدهم ضربني على رأسي".



وأضاف "ثم دفعوني إلى الخلف، وواصلت الابتعاد حتى وصلت إلى منطقة آمنة".

