مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٦

الأحداث المتسارعة تشي إما بانفجار كبير وإما بانفراج كبير، والمشاهد أكبر دليل:



في طهران، السعودية وباكستان وتركيا وإيران في اجتماع واحد.



في موسكو غدًا اجتماع يضمّ الرئيسْ بوتين والرئيسَ الإيرانيّ مسعود بزشكيان وأميرَ قطر.



وبين طهران اليوم وموسكو غدًا، غائبان كبيران: أميركا وإسرائيل، وفي الموازاة الحشد متواصل.



مجلس النواب المصريّ أجاز اليوم تقديم دعم دفاعيّ الى السعودية، لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين، بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأفاد مجلس النواب في بيان أنه وافق بأغلبية الثلثين، على تفويض السيسي اتخاذ التدابير اللازمة لدعم المملكة العربية السعودية.



في إسرائيل بدأ الصمت الانتخابيّ عشية يوم الانتخابات.



والعاشرة من مساء غد يخرج الدخان الأبيض، إما يبقى نتنياهو وإما أيزنكوت.



أيًا تكن النتيجة فالشخصيتان لديهما قراءة متشابهة تقريبًا للبنان ولحزب الله.



بالتوازي نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمنيين مطلعين على أنشطة حزب الله، أن الحزب قضى ثلاثة أشهر للاستعداد لاحتمال استئناف الأعمال القتالية مع إسرائيل، بعدما تلقى تمويلًا نقديًا من إيران.



وأبلغ مصدران أمنيان لبنانيان رويترز أنّ الحزب استغل فترة الهدوء لإعادة التسلح، مع التركيز على شراء المتفجرات وإنتاج طائرات مسيرة، يمكن توجيهها نحو المواقع الإسرائيلية..