سلاح الجو الأردني استهدف "تنظيمات إرهابية" في جنوب سوريا "انتقاما لشهداء" كنيسة الكرك

استهدف سلاح الجو الأردني "تنظيمات إرهابية" في جنوب سوريا "إنتقاما لشهداء كنيسة الكرك" التي راح ضحيتها تسعة قتلى و25 جريحا في هجوم مسلح الجمعة، بحسب ما أعلن الجيش في بيان الاثنين.



وقال البيان إن سلاح الجو نفذ الاثنين "عملية نوعية استهدفت أوكار التنظيمات الإرهابية في الجنوب السوري، أطلق عليها +الردع الاردني-حمود+".



وأضاف أن هذه الغارات نفذت "انتقاما لشهدائنا الذين قضوا في جناز كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي، إذ يرتبط الإرهابيون الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي بهذه التنظيمات الإرهابية".



وأسفرت الغارات عن "تدمير مواقع" و"قتل وجرح العديد من عناصر هذه التنظيمات"، بحسب البيان.



والجمعة، هاجم ثلاثة مسلحين جمعا من المشاركين في جنازة في كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود في محافظة الكرك في جنوب الأردن، بإطلاق نار أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وأصابة 25 آخرين، قبل ان يلوذوا بالفرار.



وأعلن مدير الأمن العام في الأردن اللواء عبد الله المعايطة الاثنين أسماء المهاجمين الثلاثة متهما إياهم بـ"حمل الفكر التكفيري".

