ترامب يصف انتخابات البرازيل بأنها "مزوّرة" بعد خسارة بولسونارو

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن الانتخابات في البرازيل "مزوّرة" وشابها "فساد كبير"، بعدما تغلّب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على المرشح اليميني فلافيو بولسونارو المدعوم من ترامب.



وصرح ترامب للصحافيين أثناء مغادرته واشنطن للمشاركة في تجمع دعما لحملته الانتخابية للتجديد النصفي "بدا لي الأمر فظيعا". وأضاف "لم أنحز إلى أي طرف، لكنها بدت بصراحة انتخابات مزوّرة أخرى... بدا الأمر مشوبا بفساد كبير، وفظيعا للغاية".

