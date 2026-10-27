سوريا تغلق معبر نصيب الحدودي مع الأردن عقب غارات

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إغلاق معبر نصيب الحدودي مع الأردن اليوم، وتعليق حركة المسافرين والتجارة في الاتجاهين بسبب "الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية في محافظة درعا".



وجاء إغلاق المعبر بعدما نفذ سلاح الجو الأردني ضربات على ما وصفها بأنها مخابئ مسلحين في جنوب سوريا، قائلا إن المشتبه بهم في الهجوم الدامي على كنيسة بمحافظة الكرك الأسبوع الماضي على صلة "بتنظيمات إرهابية" تعمل هناك.