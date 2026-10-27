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الجيش الإسرائيلي: القبض على مصري عبر السياج الحدودي

أخبار دولية
2026-10-27 | 00:50
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الجيش الإسرائيلي: القبض على مصري عبر السياج الحدودي
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الجيش الإسرائيلي: القبض على مصري عبر السياج الحدودي

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ألقى القبض خلال الليل على مدني مصري بعد أن عبر السياج الحدودي من الأراضي المصرية إلى إسرائيل قرب منطقة نيتسانا.

وقال: "عقب رصده، هرعت القوات إلى المكان وأوقفته، وتم نقله لاستكمال التحقيق لدى قوات الأمن".

ولم يقدم الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل.

أخبار دولية

الإسرائيلي:

القبض

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الحدودي

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