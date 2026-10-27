الحكومة السورية: الأردن لم ينسق العملية العسكرية معنا

أعلنت الحكومة السورية أن الأردن لم ينسق معها قبل شن غارات دامية على جنوب البلاد ردا على الهجوم الذي أوقع قتلى واستهدف كنيسة في محافظة الكرك الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء بيانا للحكومة السورية جاء فيه أن "هذه العملية العسكرية لم يجرِ أي تنسيق بشأنها مع الجانب السوري مسبقاً"، مضيفة أن السلطات باشرت "تحقيقات دقيقة للوقوف على كامل ملابسات هذا الاستهداف، بالتوازي مع فتح قنوات تواصل جارية ومفتوحة حالياً مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية".



من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية لـ"سانا": "أبلغنا الأشقاء في الأردن تحفظنا الكامل على تنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية من دون تنسيق مسبق".



وأكّدت أنه "يجري التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الأردني للوقوف على التفاصيل والأسباب للتعامل مع تداعيات هذا الحدث بما يحفظ الأمن وسيادة الأراضي السورية".