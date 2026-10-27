بدء سريان هدنة في مدينة أوليشكي الأوكرانية المحتلة من روسيا

دخلت هدنة بين أوكرانيا وروسيا حيز التنفيذ في وقت مبكر الثلاثاء بهدف السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى مدينة أوليشكي التي تحتلها روسيا، بعدما كانت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب أعلنت التوصل إليها الأسبوع الماضي.



وأعلن الجانبان أنهما سيلتزمان الهدنة بدءا من الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (01,00 بتوقيت غرينتش).



ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق على الفور مما إذا كان القتال تراجع منذ ذلك الحين.

