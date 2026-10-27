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الولايات المتحدة وعشرات الدول تحذر من حدوث مجاعة بالسودان وتطالب بإدخال مساعدات
أخبار دولية
2026-10-27 | 01:56
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الولايات المتحدة وعشرات الدول تحذر من حدوث مجاعة بالسودان وتطالب بإدخال مساعدات
أعلنت عشرات الدول، من بينها الولايات المتحدة وقوى أوروبية كبرى، أن السودان يشهد تدهورا مقلقا في أمنه الغذائي، داعية طرفي النزاع في البلاد إلى "إزالة كل العوائق أمام المساعدات الإنسانية".
وذكرت الدول في بيان مشترك، أنه في ظل احتمال حدوث مجاعة، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل وتحث المؤسسات المالية على تكييف برامجها القائمة بما يتناسب مع وضع الأمن الغذائي.
وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية: "يشهد السودان تدهورا مقلقا في أمنه الغذائي. إن خطر المجاعة خلال الأشهر المقبلة، الذي حذرت منه مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يتطلب تحركا عاجلا".
وأضاف البيان: "يتحمل طرفا النزاع المسؤولية الرئيسية عن تخفيف معاناة الشعب السوداني".
ويخوض الجيش السوداني قتالا ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ نيسان 2023، بعدما اختلف الطرفان بشأن قضايا من بينها كيفية دمج قواتهما في إطار انتقال مزمع إلى حكم مدني.
وفي حزيران، قالت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي جهة عالمية لرصد الجوع مدعومة من الأمم المتحدة، إن 5.1 مليون شخص في السودان يواجهون جوعا حادا. ويكافح المزارعون لحصاد محاصيلهم منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2023، كما واجهوا موجة جفاف في الآونة الأخيرة.
وحث البيان المشترك طرفي النزاع على السماح بالعمليات الإنسانية عبر كل المسارات العابرة لخطوط القتال والحدود، بما في ذلك الوصول الجوي إلى إقليم دارفور.
كما دعا البيان الطرفين "الى ضمان استمرار وجود العاملين في المجال الإنساني وحمايتهم" في أنحاء السودان وعدم شن هجمات على البنية التحتية المدنية.
ووقعت على هذا البيان الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، وغيرهم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي إنه لا القوات المسلحة السودانية ولا قوات الدعم السريع شبه العسكرية ولا أي من قادتهما "يمثلون حكما شرعيا ودستوريا للسودان".
وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 14 مليون شخص، وأطلقت موجات من أعمال القتل ذات دوافع عرقية.
وخلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة في تموز، إلى أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي واغتصاب وتجويع قسري في مدينة حاصرتها القوات وسيطرت عليها العام الماضي، في إطار سياسة متعمدة تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
كما اتهمت واشنطن قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، والجيش بارتكاب جرائم حرب. ونفى الطرفان في السابق ارتكاب انتهاكات.
أخبار دولية
الولايات المتحدة
قوى أوروبية
مجاعة
السودان
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