ميرتس: الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة استراتيجية في الوصول المفتوح للأسواق

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 450 مليون مستهلك، لديه مصالح استراتيجية في التعاون بشأن الوصول المفتوح إلى الأسواق، بما يشمل التعاون مع أعضاء الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي.



وأشار ميرتس خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لسنغافورة، الى أن الاتحاد الأوروبي يسعى في ظل التغيرات التي يشهدها العالم إلى إقامة شراكات أوثق، بما في ذلك مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).