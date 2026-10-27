21 قتيلا و40 جريحا في ضربة بمسيرة على نيالا عاصمة جنوب دارفور

أسفرت ضربة بمسيرة مساء الإثنين على سوق في نيالا عن مقتل 21 شخصا وإصابة 40 في عاصمة جنوب دارفور ومعقل قوات الدعم السريع، بحسب ما أفاد مصدر طبي وشهود وكالة فرانس برس الثلاثاء.



وقال أحد عناصر الفرق الطبية في مستشفى نيالا "قتل 21 شخصا جراء القصف الليلة الماضية وأصيب أكثر من أربعين بجروح"، من دون أن يتمكن من تحديد عدد مقاتلي قوات الدعم السريع بين الضحايا.



وقال شاهد إن عناصر قوات الدعم السريع غالبا ما يرتادون هذه السوق، فيما أفاد شاهد آخر أن الهجوم وقع حوالى الساعة 20,00 (18,00 ت غ).



في المقابل، أعلن مصدر في شركة كهرباء السودان أن قوات الدعم السريع شنت باكرا صباح الثلاثاء هجوما بالمسيرات على محطة كهرباء في الخرطوم، من دون أن يذكر وقوع ضحايا.



وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "مسيرات مليشيا الدعم السريع استهدفت محطة المرخيات التحويلية غرب ام درمان، ما اثر على الامداد في اجزاء كبيرة من ولايتي الخرطوم والجزيرة".



ووقع الهجوم غداة عملية منسقة بالمسيرات لقوات الدعم السريع استهدفت ست محطات كهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار عن مناطق واسعة في أربع ولايات بشرق السودان.



ويشهد السودان حربا مستمرة منذ نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص، وتسببت في نزوح ما يزيد على 13 مليونا آخرين، ما أثار أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.



وتسيطر قوات الدعم السريع على ولاية غرب كردفان وأجزاء من جنوب كردفان وإقليم دارفور بالكامل، فيما يسيطر الجيش على الخرطوم ومدن وسط السودان وشرقها.



وعاد حوالى ثلاثة ملايين شخص إلى ولاية الخرطوم منذ أن استعاد الجيش السيطرة عليها العام الماضي، لكن العديدين منهم يجدون صعوبة في إعادة بناء حياتهم في العاصمة التي تفتقر لمقوّمات حياتية أساسية.



فالكهرباء والمياه ما زالت تُقطع لأيام متتالية، يواجه السكان خطر الذخائر التي تنفجر.