الحوثيون يصفون قرار مصر تقديم دعم دفاعي للسعودية بمثابة "إعلان حرب"

اعتبر الحوثيون أن قرار مصر تقديم دعم دفاعي إلى السعودية لمواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران هو بمثابة "إعلان حرب" على اليمن.



وقال عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي: "من الملفت حقا أنه عندما يذهب هؤلاء من أجل كما يقولون السلام في المنطقة، تعلن مصر وبرلمانها تأييد ما يسمى بالدفاع عن المملكة العربية السعودية، وهي بهذا تعلن الحرب ضد الجمهورية اليمنية".



وشارك وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الاثنين في اجتماع في طهران مع مسؤولين إيرانيين وباكستانيين وأتراك بهدف "خفض التصعيد في المنطقة" في وقت تتصاعد المواجهة بين الحوثيين والسعودية.