هيئة إدارة المضيق الإيرانية: سفن سينوكور ستواجه إجراءات قانونية

أعلنت "هيئة إدارة المضيق في الخليج الفارسي"، وهي هيئة أنشأتها إيران لإدارة طلبات عبور مضيق هرمز، أن كل السفن التابعة لشركة سينوكور للشحن ستواجه "إجراءات قانونية" اعتبارا من أول تشرين الثاني.



وذكرت الهيئة على منصة إكس، أن السفن التابعة لسينوكور ارتكبت أكبر عدد من مخالفات العبور في المضيق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأنه تم اتخاذ "الإجراءات المناسبة" ضد سبع سفن منها على الأقل.