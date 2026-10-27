لجنة الانتخابات المركزية: نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات الإسرائيلية هي الأعلى منذ العام 1981

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية في الساعات الثلاث الأولى من صباح الثلاثاء 16,68 في المئة، وفقا للجنة الانتخابات المركزية التي قالت إنها أعلى نسبة مشاركة تُسجَّل في هذه المرحلة من التصويت منذ العام 1981.



وقال دين ليفنه، القائم بأعمال العام للجنة الانتخابات المركزية، في تصريح متلفز: "بحلول الساعة العاشرة صباحا، كان أكثر من 1,2 مليون إسرائيلي قد أدلوا بأصواتهم. وبلغت نسبة المشاركة على مستوى البلاد 16,68 في المئة".