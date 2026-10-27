بريطانيا: اتهامات لرجلين بتقديم مساعدة لإيران على صلة بواقعة قاعدة فيرفورد

أعلن ممثلون للادعاء العام في بريطانيا أنهم وجهوا اتهامات لرجلين بارتكاب جرائم وفقا لقانون الأمن القومي على خلفية حادثة وقعت في أيلول عند قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، فيما أوضحت الشرطة أنه يشتبه في قيام الرجلين بتقديم المساعدة لإيران.



وكانت قاذفات أميركية قد استخدمت قاعدة فيرفورد الجوية لتنفيذ غارات على إيران، لكن تم سحبها لأسباب أمنية بعد فترة وجيزة من اعتقال خمسة رجال بريطانيين خارج القاعدة العسكرية في جنوب غرب إنجلترا في الساعات الأولى من يوم 27 أيلول.



وقال ممثلو الادعاء إنهم وجهوا تهمة إلى محمد عبد الكريم (24 عاما) بالانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد بشكل ملموس جهاز مخابرات أجنبي.



ووجهت إلى نعمان الصغير (24 عاما) تهمة واحدة تتمثل في دخول مكان محظور لغرض يضر بالمملكة المتحدة في 22 آب. وسيمثل الاثنان أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

