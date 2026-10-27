الرئيس الفنلندي يعلن أنه أجرى ورئيس الوزراء النروجي محادثة هاتفية "صريحة" مع بوتين

أعلن الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أنه ورئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستوره أجريا الثلاثاء محادثة "صريحة وجوهرية" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للبحث في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وقال ستوب في بيان مشترك مع ستوره: "كانت المحادثة صريحة وجوهرية. دولتانا مجاورتان لروسيا. نتيجة هذه الحرب سيكون لها تأثير مباشر على أمننا وأمن أوروبا عموما. إنهاء الحرب يتطلب محادثات مباشرة"، فيما أشار ستوره إلى أن الاتصال حصل "بالتشاور مع أوكرانيا".