بوتين يلتقي بزشكيان وأمير قطر في موسكو لبحث التعاون والطاقة

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لقاءين منفصلين في موسكو مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز، بحسب الكرملين.



والتقى بزشكيان أميرَ قطر، وبحثا تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الثنائي، وفق الإعلام الرسمي الإيراني، الذي لم يُشِر إلى مناقشة الحرب، فيما تواصل الدوحة جهود الوساطة لإنهائها.

وأكد بوتين خلال المؤتمر ضرورة ايجاد طرق بديلة للغاز.





