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اتهام رجلين بجرائم تمسّ أمن بريطانيا على خلفية الحادث قرب قاعدة جوية
أخبار دولية
2026-10-27 | 09:34
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اتهام رجلين بجرائم تمسّ أمن بريطانيا على خلفية الحادث قرب قاعدة جوية
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية توجيه التهمة رسميا الثلاثاء إلى بريطانيَّين بالمساس بالأمن القومي، في إطار التحقيق في الحادث الذي وقع قرب قاعدة فيرفورد الجوية في إنكلترا أواخر أيلول.
وأوضحت الشرطة في بيان، أن أحد الرجلين متهم بتقديم مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي، فيما قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب لورنس تايلور: "نعتقد أن هذه الدولة هي إيران". أما المشتبه به الآخر، فوُجّهت إليه تهمة دخول موقع محظور لغرض يضرّ بالمملكة المتحدة.
وقال تايلور، وفق ما نقل عنه البيان: "رصدنا خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الحوادث التي نعتقد أن الدولة الإيرانية دبّرتها".
وهذه أول اتهامات تُوجَّه في قضية الحادث الذي وقع في قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني.
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