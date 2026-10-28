وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان جهود احتواء الأزمة الإقليمية الراهنة ومنع التصعيد

أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ناقشا خلال اتصال هاتفي أمس "جهود احتواء الأزمة الراهنة ومنع التصعيد".وأعلنت أن الوزيرين اتفقا على "استمرار التشاور والتنسيق عن كثب".