البنتاغون: تكلفة الحرب مع إيران تجاوزت الـ47 مليار دولار

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اطلعت عليها رويترز، أن الجيش أنفق حتى الآن أكثر من 47 مليار دولار لإدارة الحرب في إيران، بزيادة تتجاوز 25 بالمئة مقارنة بتقدير الوزارة في تموز.



وكانت الحصة الأكبر من الكلفة التشغيلية للحرب مخصّصة لتعويض الذخائر المستخدمة بما يزيد على 29 مليار دولار، فضلا عن أكثر من ستة مليارات دولار لاستبدال العتاد العسكري.



ولم تُبين الأرقام بوضوح ما إذا كان ذلك يتضمن كلفة إصلاح الأضرار التي أصابت قواعد أميركية نتيجة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.