آيزنكوت يحذّر نتنياهو: "إيّاك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية"

رأى مرشح المعارضة غادي آيزنكوت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، أن إسرائيل اختارت التغيير بعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معلنا أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة جديدة.وفي كلمة أمام أنصاره في تل أبيب، حذّر آيزنكوت أيضا نتنياهو قائلا: "إيّاك أن تجرؤ على استغلال أمن إسرائيل لخدمة مصالحك السياسية"، في إشارة على الأرجح إلى تهديداته بتوجيه ضربات جديدة لإيران.