الأردن وسوريا يتفقان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة بعد الغارات الأردنية

أعلنت وزارتا الخارجية الأردنية والسورية في بيان مشترك، أن البلدين اتفقا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على كل التفاصيل والحقائق في الغارات الجوية الأردنية التي استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.



وأبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره السوري أسعد الشيباني بأن الهجمات التي وقعت اليوم الثلاثاء "جاءت استنادا إلى معلومات ميدانية ولتحييد تهديدات مؤكّدة وعمليات إرهابية وشيكة كانت تستهدف أمن الأردن".



وعبر الصفدي "عن بالغ الأسف والألم" لسقوط قتلى من المدنيين خلال العمليات.