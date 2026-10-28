نتنياهو: إسرائيل لديها "فرصة فريدة" مع شريكنا ترامب للقضاء على "التهديد" الإيراني

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يمكنه العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للقضاء على "التهديد الوجودي" الذي تمثله إيران.



وقال نتنياهو لصحافيين، بعد أيام من التلويح بتهديدات بحملة قصف جديدة ضد الجمهورية الإسلامية: "إسرائيل لديها فرصة فريدة مع شريكنا الرئيس ترامب للقضاء إلى الأبد على التهديد الوجودي الذي تمثله إيران".