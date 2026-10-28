ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن دعمه ساعد "كثيرا" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات التي أجريت في اليوم السابق ولا يزال فرز أصوات المقترعين فيها مستمرا.



وقال ترامب في تصريح لوسائل الإعلام في الطائرة الرئاسية عن نتنياهو: "أعتقد أن التأييد عندما أُعلِن ساعده كثيرا".



وأظهرت استطلاعات رأي لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، تقاربا شديدا بين ائتلافي نتنياهو ومنافسه غادي آيزنكوت، ولم يتمكن أي منهما من الاقتراب من عتبة الغالبية البرلمانية.