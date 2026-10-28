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شرطي صربي يقتل قاصرا هاجمه بسكينين أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد

أخبار دولية
2026-10-28 | 03:23
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شرطي صربي يقتل قاصرا هاجمه بسكينين أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد
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شرطي صربي يقتل قاصرا هاجمه بسكينين أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد

أعلن وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش أن شرطيا قَتَل بالرصاص قاصرا حاول مهاجمته بسكينين أمام السفارة الإسرائيلية في بلغراد ليل الثلاثاء الأربعاء، واصفا الحادث بأنه "هجوم إرهابي".
     
وكشف داتشيتش أن قاصرا لم تُحدَّد هويته بعد، لكن يُعتقد أنه من مدينة شاباتس، هاجم أحد عناصر الشرطة بسكينين وهو يهتف "الله أكبر"، معلنا رفع مستوى التأهب لمواجهة الإرهاب إلى أقصى درجة.
     
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان، أن الشرطي قتل المهاجم دفاعا عن النفس، لكنه أُصيب بجروح طفيفة في وجهه جراء طعنة بسكين خلال الحادث، الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل.

أخبار دولية

السفارة الإسرائيلية

بلغراد

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