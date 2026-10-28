مسؤول لرويترز: الوسطاء القطريون قدّموا لإيران مسودّة اتفاق جديدة

قدّم الوسطاء القطريون لإيران، الأحد، مسودّة اتفاق جديدة لإنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على البلاد، وفق ما كشف مسؤول، لرويترز.

وقال المسؤول إنّ طهران تدرسها وإنّه من المتوقع أن ترسل ردًا عليها، في حلول نهاية الأسبوع.

ولفت المسؤول إلى وجود مخاوف، قبل الاجتماع في طهران، الأحد من أن رئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهو قد يستأنف الهجمات على الجمهورية الإسلامية، هذا الأسبوع.