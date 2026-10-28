الحوثيون دعوا إلى إخلاء مطار عدن الدوليّ و 11 قتيلًا بضربة سعودية

دعا الحوثيون إلى إخلاء مطار عدن الدوليّ فورًا، وذلك بسبب ما وصفوه بوجود طائرة شحن عسكرية سعودية تحمل أسلحة.

وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في منشور على موقع إكس: "تدعو قواتنا المسلحة المتواجدين في مطار عدن للإخلاء الفوري للمطار نظرا لوجود طائرة شحن عسكرية تابعة للعدو السعودي تنقل أسلحة لقتل أبناء الشعب اليمني".

في المقابل، قُتل 11 شخصًا بضربة سعودية على محطة وقود في مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف في شمال غرب اليمن، وفق ما ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين.

وأفادت القناة بـ"ارتفاع حصيلة شهداء العدوان السعودي على حزم الجوف إلى 11 شهيدا كحصيلة غير نهائية و10 جرحى بينهم نساء وأطفال"، مشيرة الى أن الغارة استهدفت محطة التيسير في حزم الجوف.