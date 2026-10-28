أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
23
o
البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تبلع 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة لأول مرة منذ 2022
أخبار دولية
2026-10-28 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تبلع 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة لأول مرة منذ 2022
ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2022، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات قبل حلول فصل الشتاء.
وحوالي الساعة 14,05 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد "تي تي إف" الهولندي الآجل، وهو المعيار الأوروبي، بنسبة 4,34 في المئة ليصل إلى 99,97 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما وصل إلى 100,30 يورو.
أخبار دولية
الغاز
الطبيعي
أوروبا
ميغاواط/ساعة
التالي
وزير الدفاع الإسرائيلي يندد بدعوة آيزنكوت للجيش إلى مقاومة ضغوط نتانياهو
لافروف يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-02
شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوى منذ الحرب
أخبار دولية
2026-10-02
شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوى منذ الحرب
0
آخر الأخبار
2026-09-10
العقود الآجلة للخام الأميركي تصل إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 21 أيار وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2026-09-10
العقود الآجلة للخام الأميركي تصل إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 21 أيار وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط
0
خبر عاجل
15:14
نسب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 8:00 مساءً
خبر عاجل
15:14
نسب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 8:00 مساءً
0
خبر عاجل
2026-10-27
نسب الاقتراع مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 6:00 مساءً
خبر عاجل
2026-10-27
نسب الاقتراع مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 6:00 مساءً
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:33
عراقجي: إيران على اتصال وثيق مع الوسطاء لضمان تنفيذ مقترحها
أخبار دولية
13:33
عراقجي: إيران على اتصال وثيق مع الوسطاء لضمان تنفيذ مقترحها
0
أخبار دولية
12:32
سوريا تستدعي سفير الأردن بعد ضربات استهدفت مواقع مدنية في درعا
أخبار دولية
12:32
سوريا تستدعي سفير الأردن بعد ضربات استهدفت مواقع مدنية في درعا
0
أخبار دولية
11:51
حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتهم الأحزاب العربية بـ"سرقة" الانتخابات
أخبار دولية
11:51
حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتهم الأحزاب العربية بـ"سرقة" الانتخابات
0
أخبار دولية
11:00
الكويت تستدعي السفير الإيراني لديها احتجاجا على "المساس بسيادتها"
أخبار دولية
11:00
الكويت تستدعي السفير الإيراني لديها احتجاجا على "المساس بسيادتها"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2026-08-25
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
عالم الطبخ
2026-08-25
اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)
0
آخر الأخبار
2026-09-30
فلاي دبي: من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي
آخر الأخبار
2026-09-30
فلاي دبي: من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي
0
أخبار دولية
2026-09-26
منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته
أخبار دولية
2026-09-26
منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته
0
آخر الأخبار
2026-05-12
غارة استهدفت جبشيت وقصف مدفعيّ يطال اطرافها
آخر الأخبار
2026-05-12
غارة استهدفت جبشيت وقصف مدفعيّ يطال اطرافها
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:06
انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026
آخر الأخبار
09:06
انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026
0
أخبار دولية
08:51
مسار نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير حاسم
أخبار دولية
08:51
مسار نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير حاسم
0
أخبار لبنان
08:15
وزير الزراعة تفقد سوق الخضار والفواكه المركزي في بيروت
أخبار لبنان
08:15
وزير الزراعة تفقد سوق الخضار والفواكه المركزي في بيروت
0
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
أخبار دولية
04:25
بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز
0
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
0
أخبار دولية
04:04
الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي
أخبار دولية
04:04
الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي
0
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
أخبار دولية
01:58
ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"
0
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
أخبار دولية
01:48
نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
2
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
أخبار دولية
16:07
إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية
3
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
أمن وقضاء
03:12
غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!
4
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
أخبار دولية
16:19
اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر
5
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
03:03
الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة
6
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
خبر عاجل
17:10
استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية
7
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
اسرار
00:56
أسرار الصحف 28-10-2026
8
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More