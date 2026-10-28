أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تبلع 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة لأول مرة منذ 2022

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2022، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات قبل حلول فصل الشتاء.وحوالي الساعة 14,05 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد "تي تي إف" الهولندي الآجل، وهو المعيار الأوروبي، بنسبة 4,34 في المئة ليصل إلى 99,97 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما وصل إلى 100,30 يورو.