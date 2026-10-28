أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تبلع 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة لأول مرة منذ 2022

أخبار دولية
2026-10-28 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تبلع 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة لأول مرة منذ 2022
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تبلع 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة لأول مرة منذ 2022

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة الأربعاء، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2022، مدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات قبل حلول فصل الشتاء.
     
وحوالي الساعة 14,05 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد "تي تي إف" الهولندي الآجل، وهو المعيار الأوروبي، بنسبة 4,34 في المئة ليصل إلى 99,97 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعدما وصل إلى 100,30 يورو.
     
 

أخبار دولية

الغاز

الطبيعي

أوروبا

ميغاواط/ساعة

LBCI التالي
وزير الدفاع الإسرائيلي يندد بدعوة آيزنكوت للجيش إلى مقاومة ضغوط نتانياهو
لافروف يزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-10-02

شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز تسجل أعلى مستوى منذ الحرب

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-10

العقود الآجلة للخام الأميركي تصل إلى 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ 21 أيار وسط تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
15:14

نسب الاقتراع في الانتخابات التشريعية الاسرائيلية مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 8:00 مساءً

LBCI
خبر عاجل
2026-10-27

نسب الاقتراع مقارنة بعام 2022 حتى الساعة 6:00 مساءً

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

عراقجي: إيران على اتصال وثيق مع الوسطاء لضمان تنفيذ مقترحها

LBCI
أخبار دولية
12:32

سوريا تستدعي سفير الأردن بعد ضربات استهدفت مواقع مدنية في درعا

LBCI
أخبار دولية
11:51

حزب الليكود بزعامة نتنياهو يتهم الأحزاب العربية بـ"سرقة" الانتخابات

LBCI
أخبار دولية
11:00

الكويت تستدعي السفير الإيراني لديها احتجاجا على "المساس بسيادتها"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2026-08-25

اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-30

فلاي دبي: من السابق لأوانه معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الواقعة وهي تخضع لتحقيق رسمي

LBCI
أخبار دولية
2026-09-26

منع شبكة "سي ان ان" من مرافقة ترامب إلى ولاية تينيسي لتغطية زيارته

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-12

غارة استهدفت جبشيت وقصف مدفعيّ يطال اطرافها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:06

انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026

LBCI
أخبار دولية
08:51

مسار نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير حاسم

LBCI
أخبار لبنان
08:15

وزير الزراعة تفقد سوق الخضار والفواكه المركزي في بيروت

LBCI
أخبار دولية
04:25

بوتين يتحدث عن تعاون محتمل مع الأميركيين في الغاز

LBCI
فنّ
04:23

محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:21

فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات

LBCI
أخبار دولية
04:04

الزيدي في سوريا الأربعاء في ظلّ تعزيز التعاون الاقتصادي والنفطي

LBCI
أخبار دولية
01:58

ترامب: دعمي ساعد نتنياهو "كثيرا"

LBCI
أخبار دولية
01:48

نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة يمينية "قوية": لا يمكن القبول بحكومة تستند إلى دعم أحزاب عربية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:23

محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:07

إستطلاع لقناة ٢٤ الإسرائيلية في شأن النتائج الانتخابية

LBCI
أمن وقضاء
03:12

غرفة لتخزين المخدّرات عند مدخل مخيّم صبرا… وشعبة المعلومات تكشف نشاطها وتوقف متورّطَين!

LBCI
أخبار دولية
16:19

اكسيوس: استطلاعات الرأي الإسرائيلية عند الخروج من مراكز الاقتراع تشير إلى أنّ كتلة نتنياهو تخسر

LBCI
حال الطقس
03:03

الطقس متقلب طيلة الأسبوع... أمطار غزيرة أحياناً وانخفاض في درجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
17:10

استطلاعات الخروج: الليكود الحزب الأكبر لكن أحزاب المعارضة تتقدّم على معسكر نتنياهو بـ53 مقعدًا مقابل 50 و17 للأحزاب العربية

LBCI
اسرار
00:56

أسرار الصحف 28-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
04:21

فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More