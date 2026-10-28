وزير الدفاع الإسرائيلي يندد بدعوة آيزنكوت للجيش إلى مقاومة ضغوط نتانياهو

ندّد وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس الأربعاء بمرشح المعارضة غادي آيزنكوت بسبب دعوته الجيش إلى مقاومة الضغوط التي قد يمارسها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بعد الانتخابات، في ظل تهديدات الأخير بشن ضربات جديدة على إيران.وجاء في منشور لكاتس على منصة "إكس" "إن دعوته كبار المسؤولين العسكريين إلى عدم الانصياع لتوجيهات رئيس الوزراء أو توجيهاتي أو توجيهات الجهات الأمنية المختصة الأخرى، على أساس أنهم يحظون بدعمه، تصريح مناهض للديموقراطية ومنفصل عن الواقع".