عراقجي: إيران على اتصال وثيق مع الوسطاء لضمان تنفيذ مقترحها

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان طهران لا تزال على اتصال وثيق ومستمر مع الوسطاء لمراجعة الأفكار التي تضمن تنفيذ المقترح الإيراني الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط.



وأضاف عراقجي أن إيران لا تزال تمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح مشيرا إلى إمكان إنجاز خطة الأيام السبعة التي اقترحتها طهران في أقل من أسبوع في حال تنفيذها.



وكان عراقجي قد ذكر سابقا بأن المقترح يتيح إعادة فتح مضيق هرمز في حال استيفاء شروط معينة.

ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المقترح، مما دفع قطر إلى بذل المزيد من الوساطة.