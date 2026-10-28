سوريا تستدعي سفير الأردن بعد ضربات استهدفت مواقع مدنية في درعا

ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) نقلا عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين أن الوزارة استدعت السفير الأردني لدى دمشق، سفيان ‏القضاة، وسلمته مذكرة فيما يتصل بما قالت إنها ضربات أردنية استهدفت مواقع مدنية في محافظة درعا.

