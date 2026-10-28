ترامب: لن أتدخل في شؤون فلافيو بولسونارو في ما يتعلق برئاسة البرازيل

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيبقى بمنأى عن بلبلة ما بعد الانتخابات الرئاسية في البرازيل بعدما صرّح المرشّح الخاسر فلافيو بولسونارو الذي فرّ إلى الولايات المتحدة أنه الرئيس الحقيقي للبلد.وقال ترامب ردّا على صحافيين طلبوا منه التعليق على التصريحات الأخيرة لبولسونارو: "لن أدلي بتعليق في هذا الصدد... وسوف نرى"، مؤكّدا: "لن أتدّخل، وإن كانت الانتخابات غريبة جدّا بكلّ تأكيد".