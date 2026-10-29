أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نائب الرئيس الأميركي تواصل مع مسؤول أمني إيراني كبير
أخبار دولية
2026-10-29 | 00:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نائب الرئيس الأميركي تواصل مع مسؤول أمني إيراني كبير
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء أن نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس تواصل مع مسؤول أمني إيراني كبير في محاولة لإحياء محادثات السلام، ما من شأنه أن يجنب الجمهورية الإسلامية هجوما أميركيا جديدا.
وأفادت الصحيفة بأن فانس بعث برسالة إلى محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في خطوة أشارت الصحيفة وفق أحد مصادرها إلى أنها جاءت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب.
وأوضحت الصحيفة أن الرسالة، إلى جانب محادثات لاحقة بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، ركزت على وضع إطار عمل محتمل للمفاوضات بدلا من الخوض في تفاصيل محددة لمقترح سلام.
وأدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر شباط/فبراير إلى إحداث اضطراب كبير في إمدادات الطاقة من منطقة الخليج، الأمر الذي كانت له تداعيات اقتصادية على مستوى العالم.
ومنذ اندلاع الحرب، شلّت إيران الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي كان ممرا لنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، كما شرعت في مهاجمة السفن التي تحاول العبور من دون إذن منها.
وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية للضغط على الاقتصاد الإيراني.
وأوردت الصحيفة الأربعاء أن واشنطن طلبت من عدة دول خليجية عربية الاستعداد لاحتمال شن "حملة عسكرية قصيرة ومكثفة" ضد إيران، وذلك في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر مطلعة على هذه المناقشات أن الرئيس ترامب لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بهذا الشأن.
وحذرت إيران من أنها سترد بشكل أوسع في حال وقوع أي هجوم جديد، وهدد رضائي باستهداف بنية تحتية مرتبطة بالولايات المتحدة، بما في ذلك مراكز بيانات وغيرها من المنشآت المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
أخبار دولية
الرئيس
الأميركي
تواصل
مسؤول
إيراني
التالي
ترامب يطالب باستبعاد مرشحين ديموقراطيين من انتخابات التجديد النصفي في ولاية آلاسكا
ترامب: لن أتدخل في شؤون فلافيو بولسونارو في ما يتعلق برئاسة البرازيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-10-07
مسؤول إيراني كبير لرويترز: الأفكار الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني تتعارض مع مطالب طهران
آخر الأخبار
2026-10-07
مسؤول إيراني كبير لرويترز: الأفكار الأميركية بشأن البرنامج النووي الإيراني تتعارض مع مطالب طهران
0
أخبار دولية
2026-09-23
مسؤول إيرانيّ كبير: إيران تدرس الرد الأميركيّ على مقترحها
أخبار دولية
2026-09-23
مسؤول إيرانيّ كبير: إيران تدرس الرد الأميركيّ على مقترحها
0
آخر الأخبار
2026-09-23
مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران تدرس الرد الأميركي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية
آخر الأخبار
2026-09-23
مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران تدرس الرد الأميركي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية
0
آخر الأخبار
2026-09-22
مسؤول إيراني كبير لرويترز: الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
آخر الأخبار
2026-09-22
مسؤول إيراني كبير لرويترز: الوفد الإيراني في نيويورك لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:14
اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز
أخبار دولية
03:14
اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز
0
أخبار دولية
00:51
إيران تحذر من أثر "مدمّر" على أسواق الطاقة لأي "مغامرة عسكرية" إسرائيلية في الخليج
أخبار دولية
00:51
إيران تحذر من أثر "مدمّر" على أسواق الطاقة لأي "مغامرة عسكرية" إسرائيلية في الخليج
0
أخبار دولية
00:43
التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية
أخبار دولية
00:43
التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية
0
أخبار دولية
00:38
ترامب يطالب باستبعاد مرشحين ديموقراطيين من انتخابات التجديد النصفي في ولاية آلاسكا
أخبار دولية
00:38
ترامب يطالب باستبعاد مرشحين ديموقراطيين من انتخابات التجديد النصفي في ولاية آلاسكا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-14
الجلسة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل... هذا ما في التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
2026-05-14
الجلسة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل... هذا ما في التفاصيل
0
آخر الأخبار
2026-07-15
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كيفن وورش: التضخم لن يستمر وقبل أن أتولى منصبي لم يحاول ترامب التأثير عليّ فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإذا حاول التأثير على السياسة النقدية فسألتزم الصمت وأقوم بعملي
آخر الأخبار
2026-07-15
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي كيفن وورش: التضخم لن يستمر وقبل أن أتولى منصبي لم يحاول ترامب التأثير عليّ فيما يتعلق بالسياسة النقدية وإذا حاول التأثير على السياسة النقدية فسألتزم الصمت وأقوم بعملي
0
أخبار دولية
2026-09-09
مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في ماليزيا
أخبار دولية
2026-09-09
مقتل 5 أشخاص بتحطم مروحية في ماليزيا
0
أخبار دولية
2026-07-08
تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي
أخبار دولية
2026-07-08
تايوان تحذّر من استمرار "التوسّع" البحري الصيني بغياب أي تحرك دولي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
0
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
0
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
فنّ
04:23
محمد الدايخ يعايد ترف التقي بأسلوب رومانسي… والأخيرة ترد: "عسل معك" (فيديو)
2
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
3
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
4
فنّ
06:11
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
فنّ
06:11
إليسا بفيديو ترويجي ضخم لألبومها الـ14: "هذا العام أنا مَن سأعطيكم هدية" (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
04:21
فرز الأصوات في إسرائيل مستمرّ... إليكم مستجدات نتائج الانتخابات
6
فنّ
05:09
اليسا تحتفل بعيدها بحضور ابنتها الروحية... وأغنية من عاصي والوليد تشعل الأجواء (فيديو)
فنّ
05:09
اليسا تحتفل بعيدها بحضور ابنتها الروحية... وأغنية من عاصي والوليد تشعل الأجواء (فيديو)
7
خبر عاجل
03:50
فرز ٦٢٪ من الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وتحالف نتنياهو يحصد ٥٣ مقعدا وتحالف آيزنكوت ٤٨ مقعدا والأحزاب العربية ١٩ مقعدا
خبر عاجل
03:50
فرز ٦٢٪ من الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وتحالف نتنياهو يحصد ٥٣ مقعدا وتحالف آيزنكوت ٤٨ مقعدا والأحزاب العربية ١٩ مقعدا
8
آخر الأخبار
05:41
الزميلة أمال شحادة: بعد فرز سبعين في المئة من الاصوات وارتفاع القائمة المشتركة لـ13 مقعدًا يوسف جبارين يعلن ان القائمة على الاستعداد لتعبيد طريق للاطاحة بنتنياهو
آخر الأخبار
05:41
الزميلة أمال شحادة: بعد فرز سبعين في المئة من الاصوات وارتفاع القائمة المشتركة لـ13 مقعدًا يوسف جبارين يعلن ان القائمة على الاستعداد لتعبيد طريق للاطاحة بنتنياهو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More