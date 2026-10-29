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اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز

أخبار دولية
2026-10-29 | 03:14
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اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز
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اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز

اشتعلت النيران في سفينة في مضيق هرمز، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي إم تي أو" الخميس، من دون تحدبد السبب أو حال أفراد الطاقم.
     
وقالت الهيئة إن قائد سفينة "أفاد برؤية سفينة أخرى تشتعل فيها النيران" في بلاغ عن حادث لم تحدد سببه، وقع في مضيق هرمز على بُعد 9 أميال بحرية (نحو 16 كيلومترا) شمال خصب في سلطنة عُمان.
     
ولفتت إلى أنه لا تتوفر معلومات بشأن حجم الأضرار أو التأثير البيئي المحتمل.
     

أخبار دولية

النيران

سفينة

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