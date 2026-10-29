بن غفير يطالب باعتقال رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الخميس إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية، وذلك بعد أن حققت أحزابهم نتائج قياسية في الانتخابات التشريعية، مستندا إلى اتهامات غير مثبتة بشأن تلقي تمويل أجنبي.



وكتب بن غفير على منصة إكس "يجب على جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن يأمر، اعتبارا من صباح اليوم، باعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه بتورطهم في قضية الأموال القطرية".



وتاتي تصريحات بن غفير بعد ادعاءات لم تثبت صحتها بعد تفيد بتلقي هذه الأحزاب أموالا من قطر، الدولة الخليجية الغنية بالطاقة التي تربطها قنوات اتصال بحركة حماس.



وقد تتمكن هذه الأحزاب من لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة، بعد أن فشل كل من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وكتلة المعارضة في الحصول على الأغلبية في الانتخابات.