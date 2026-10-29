أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
18
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
22
o
متن
22
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بن غفير يطالب باعتقال رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل
أخبار دولية
2026-10-29 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بن غفير يطالب باعتقال رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الخميس إلى اعتقال رؤساء الأحزاب العربية، وذلك بعد أن حققت أحزابهم نتائج قياسية في الانتخابات التشريعية، مستندا إلى اتهامات غير مثبتة بشأن تلقي تمويل أجنبي.
وكتب بن غفير على منصة إكس "يجب على جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن يأمر، اعتبارا من صباح اليوم، باعتقال رؤساء الأحزاب العربية المشتبه بتورطهم في قضية الأموال القطرية".
وتاتي تصريحات بن غفير بعد ادعاءات لم تثبت صحتها بعد تفيد بتلقي هذه الأحزاب أموالا من قطر، الدولة الخليجية الغنية بالطاقة التي تربطها قنوات اتصال بحركة حماس.
وقد تتمكن هذه الأحزاب من لعب دور حاسم في تشكيل الحكومة، بعد أن فشل كل من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وكتلة المعارضة في الحصول على الأغلبية في الانتخابات.
أخبار دولية
يطالب
باعتقال
رؤساء
الأحزاب
العربية
إسرائيل
اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-10-27
نتنياهو يهاجم الأحزاب العربية في إسرائيل ويتهمها بمحاولة "سرقة الانتخابات"
أخبار دولية
2026-10-27
نتنياهو يهاجم الأحزاب العربية في إسرائيل ويتهمها بمحاولة "سرقة الانتخابات"
0
خبر عاجل
2026-10-27
بن غفير: الليكود يخطط لوحدة مع ايزنكوت
خبر عاجل
2026-10-27
بن غفير: الليكود يخطط لوحدة مع ايزنكوت
0
آخر الأخبار
2026-10-26
محافظة القدس: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة غدًا
آخر الأخبار
2026-10-26
محافظة القدس: بن غفير يقتحم المسجد الأقصى قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة غدًا
0
أخبار دولية
2026-10-23
بن غفير يميني متطرف يكسب زخما متزايدا في الانتخابات الاسرائيلية
أخبار دولية
2026-10-23
بن غفير يميني متطرف يكسب زخما متزايدا في الانتخابات الاسرائيلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:14
اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز
أخبار دولية
03:14
اشتعال النيران في سفينة في مضيق هرمز
0
أخبار دولية
00:51
إيران تحذر من أثر "مدمّر" على أسواق الطاقة لأي "مغامرة عسكرية" إسرائيلية في الخليج
أخبار دولية
00:51
إيران تحذر من أثر "مدمّر" على أسواق الطاقة لأي "مغامرة عسكرية" إسرائيلية في الخليج
0
أخبار دولية
00:43
التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية
أخبار دولية
00:43
التحالف يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية في السعودية
0
أخبار دولية
00:38
ترامب يطالب باستبعاد مرشحين ديموقراطيين من انتخابات التجديد النصفي في ولاية آلاسكا
أخبار دولية
00:38
ترامب يطالب باستبعاد مرشحين ديموقراطيين من انتخابات التجديد النصفي في ولاية آلاسكا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-10-01
قيادة الجيش تدعو العسكريين الفارّين والمسرّحين طردًا إلى تسوية أوضاعهم القانونية
أخبار لبنان
2026-10-01
قيادة الجيش تدعو العسكريين الفارّين والمسرّحين طردًا إلى تسوية أوضاعهم القانونية
0
أخبار دولية
2026-10-27
الجيش الإسرائيلي: القبض على مصري عبر السياج الحدودي
أخبار دولية
2026-10-27
الجيش الإسرائيلي: القبض على مصري عبر السياج الحدودي
0
أخبار لبنان
2026-10-10
وزير الصحة: تعزيز الدور الاستشفائيّ للمستشفيات الحكومية
أخبار لبنان
2026-10-10
وزير الصحة: تعزيز الدور الاستشفائيّ للمستشفيات الحكومية
0
أخبار لبنان
2026-10-05
فوج حرس مدينة بيروت نفّذ 294 مهمة ميدانية خلال أيلول في مدينة بيروت
أخبار لبنان
2026-10-05
فوج حرس مدينة بيروت نفّذ 294 مهمة ميدانية خلال أيلول في مدينة بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
تقارير نشرة الاخبار
17:06
الجامعة اللبنانية الأميركية تحتفي بهبة عائلة دبانه وتطلق اسمها على حرمها في نيويورك
0
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:49
الصناعة اللبنانية تواصل صمودها... كيف يبدو واقع القطاع وما آفاقه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:28
من المرفأ إلى المدينة… بيروت أمام فرصة جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الدمج في المدارس الرسمية قصة قديمة بجديدة
0
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
أخبار دولية
14:21
ترامب قال إنه لم يفكر بعد في التدخل للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل... هذه التفاصيل
0
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
أمن وقضاء
14:19
المنطقة تعيش على وقع حركة دبلوماسية تسابق أي تصعيد كبير محتمل…
0
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
أخبار دولية
14:15
"نتنياهو راجع أو مش راجع؟" هذه كل الإحتمالات بضوء النتائج النهائية...
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
مقدمة نشرة الاخبار
14:02
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
أمن وقضاء
15:08
وجبة في مطعم فاخر وسط بيروت قادتهم إلى المستشفى… ماذا يخفي صحن اللحوم؟
2
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
أخبار لبنان
12:50
رئاسة مطار رفيق الحريري: المطار من دون كهرباء منذ الصباح ونناشد مؤسسة الكهرباء العمل عاجلا على معالجة هذا الوضع
3
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
أخبار لبنان
03:30
وزارة المالية: تحويل الرواتب في القطاع العام الى مصرف لبنان
4
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
أخبار لبنان
00:30
أسرار الصحف 29-10-2026
5
أخبار لبنان
12:15
قاسم: ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية صورة من صور الهزيمة ولا محلَّ للنقاش حول سحب السلاح
أخبار لبنان
12:15
قاسم: ما جرى في نتائج الانتخابات الإسرائيلية صورة من صور الهزيمة ولا محلَّ للنقاش حول سحب السلاح
6
صحة وتغذية
08:17
سرطان الثدي لا يبدأ دائماً بكتلة... 7 علامات خفية تستدعي الانتباه
صحة وتغذية
08:17
سرطان الثدي لا يبدأ دائماً بكتلة... 7 علامات خفية تستدعي الانتباه
7
أمن وقضاء
12:29
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
أمن وقضاء
12:29
ادّعى أن زوجته توفّيت إثر سقوطها داخل الحمّام… وفصيلة عدلون تكشف ملابسات الجريمة وتوقفه
8
أخبار دولية
08:51
مسار نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير حاسم
أخبار دولية
08:51
مسار نتائج الانتخابات الإسرائيلية غير حاسم
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More