حكومة بلغاريا: غرق سفينة حاويات يونانية بعد تعرضها لهجوم بزوارق مسيرة قبالة سواحلنا

أعلنت حكومة بلغاريا أن سفينة حاويات يونانية غرقت بعد تعرضها لهجوم بزوارق مسيرة قبالة سواحل البلاد أمس الأربعاء، في أحدث سلسلة من الهجمات التي استهدفت سفنا في الجزء الغربي من البحر الأسود هذا الشهر.



ولم يتضح بعد من نفذ الهجوم، الذي فاقم من المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الملاحة التجارية في المنطقة.



وتعرضت السفينة "كونتشيب جيت" التي ترفع علم ليبيريا، والمحملة بنحو 421 حاوية، لأضرار بالغة جراء اصطدامها بثلاث زوارق مسيرة أثناء مرورها عبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا - ولكن خارج مياهها الإقليمية - في طريقها من حيفا في إسرائيل إلى كونستانتا في رومانيا.



وأعلنت شركة كونتشيبس مانجمنت أنه تم إنقاذ طاقم السفينة المكون من 14 فلبينيا وأربعة أوكرانيين ونقلهم بأمان إلى ميناء فارنا في بلغاريا.



وأفادت الحكومة بأن التحقيقات الأولية التي أجريت اليوم الخميس لم تكشف عن أي آثار مرئية للتلوث من السفينة، التي كانت تنقل بطاريات ليثيوم أيون، وسوائل، ومكونات صناعية.