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رئيس المجلس الأوروبي: سنبدأ فورا البحث عن رئيس جديد للمركزي الأوروبي
أخبار دولية
2026-10-29 | 07:40
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رئيس المجلس الأوروبي: سنبدأ فورا البحث عن رئيس جديد للمركزي الأوروبي
أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن المجلس سيبدأ على الفور عملية البحث عن خليفة لكريستين لاغارد التي قدمت استقالتها من منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي.
وقال كوستا في منشور على منصة إكس: "لضمان انتقال سلس إلى القيادة المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، ستبدأ اليوم العملية الرامية لتعيين من سيخلفها وستتواصل من دون تأخير، بهدف التوصل إلى قرار في الوقت المناسب".
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